Забайкальским пожарным повысят зарплату после обращения к Путину

Правительство Забайкальского края заявило о повышении зарплаты и перерасчете с 1 июля пожарным из села Мангут, которые во время прямой линии пожаловались главе государства Владимиру Путину, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Число вакансий для пожарных в России выросло вдвое

Речь идет о пожарных ГУ «Забайкалпожспас». Перерасчет им сделают после внесения изменений в нормативно-правовые акты.

Ранее пожарные рассказали главе государства, что получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Путин пообещал обсудить этот вопрос с главой региона.

Тем временем, спрос на пожарных в России в начале 2021 года вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

С января по май 2021 года было зарегистрировано около 3,5 тысяч вакансий для пожарных, в то время как год назад опубликовали 1,7 тысячи вакансий.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:Прямая Линия С Владимиром ПутинымЗабайкальеПожарные
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