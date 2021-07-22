Забайкальским пожарным повысят зарплату после обращения к Путину

Речь идет о пожарных ГУ «Забайкалпожспас». Перерасчет им сделают после внесения изменений в нормативно-правовые акты.

Ранее пожарные рассказали главе государства, что получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Путин пообещал обсудить этот вопрос с главой региона.

Тем временем, спрос на пожарных в России в начале 2021 года вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

С января по май 2021 года было зарегистрировано около 3,5 тысяч вакансий для пожарных, в то время как год назад опубликовали 1,7 тысячи вакансий.

