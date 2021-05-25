Число вакансий для пожарных в России выросло вдвое

Спрос на пожарных в России в начале 2021 года вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщило ТАСС со ссылкой на исследование HeadHunter.

Стали известны вакансии в РФ с зарплатами от 500 тысяч рублей

С января по май 2021 года было зарегистрировано около 3,5 тысяч вакансий для пожарных, в то время как год назад опубликовали 1,7 тысячи вакансий. При этом средняя заработная плата, которую предлагают работодатели, составляет 34 тысячи рублей, а соискатели в среднем хотят получать 40-50 тысяч.

В HeadHunter отметили, что конкуренция среди соискателей невысокая. На одну вакансию в среднем претендуют три человека. Около трети резюме принадлежит гражданам 26-35 лет, остальные старше этого возраста.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
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