За врио губернатора Камчатки Солодова уже отдано 81,27% голосов на выборах главы региона
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов набирает 81,27% голосов избирателей на выборах главы региона. Эти данные опубликованы ЦИК после обработки 50,32% протоколов.
Другие кандидаты на губернаторский пост отстают от Солодова с большим отрывом. Кандидат от ЛДПР Валерий Калашников набирает 6,59% голосов избирателей, член «Справедливой России» Дмитрий Бобровских - 5,57%.
Явка избирателей Камчатки превысила 35% - с учетом дней досрочного голосования. Такие данные приводит краевой избирком на 18:00 по местному времени (09:00 мск), отмечает ТАСС.
Напомним, Солодов назначен врио губернатора Камчатки 3 апреля – после того, как президент России Владимир Путин принял отставку предыдущего руководителя региона Владимира Илюхина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru