За три дня QR-коды получили 2,5 миллиона москвичей
Почти 2,5 миллиона жителей Москвы получили за три дня QR-коды, необходимые для посещения ресторанов и массовых мероприятий, сообщает в понедельник РИА Новости.
Как отметили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, сложности с получением QR-кодов возникли у 19 тысяч москвичей, обратившихся в техподдержку сайта mos.ru. Более 60% из них получат QR-код до конца понедельника.
Обращения в техподдержку были связаны, в частности, с поиском цифровых сертификатов и вакцинацией в другом регионе.
5% обратившихся сделали прививку только одним компонентом и получат QR-код после второй прививки. 9% обращений не были удовлетворены, так как с момента выздоровления прошло более полугода.
Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, с 28 июня столичный общепит сможет принимать только тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса, переболел им в течение полугода либо предоставил отрицательный ПЦР-тест, который будет действовать в течение трех дней. Подтвердить факт прививки можно будет, предоставив QR-код.
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