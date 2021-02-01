Трое подозреваемых в пособничестве террористам задержаны в Ингушетии

Троих участников запрещённого в России террористического сообщества «Имарат Кавказ» задержали в Ингушетии, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Отмечается, что Курейш Джандигов, Ислам Жандигов и Адам Хашиев были задержаны в рамках расследования уголовного дела против руководителей и участников группировки. Им предъявлено обвинение по статьям «участие в деятельности незаконного вооружённого формирования» и «участие в деятельности террористической организации».

По данным следствия, задержанные в 2020 году содействовали террористам, находящимся в розыске. Обвиняемые нашли жильё для тайного проживания, обеспечили разыскиваемым безопасное перемещение по Ингушетии, перевозили оружие и снабжали продовольствием, отмечают Известия.

Следствие ходатайствует о заключении задержанных под стражу.

Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили, что в 2020 году на Северном Кавказе нейтрализовали более 20 участников террористических организаций, задержали более 70 пособников и более 480 преступников, находящихся в розыске.

