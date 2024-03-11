«За свои деньги»: Водители «скорых» не верят, что им разрешат таранить автомобили

Дмитрий Беляков заявил НСН, что депутаты не смогут освободить водителей машин скорой помощи от ответственности.

Депутаты не смогут освободить водителей машин скорой помощи от ответственности и разрешить таранить неправильно припаркованные автомобили, заявил глава профсоюза фельдшеров Москвы и работник «скорой помощи» Дмитрий Беляков в беседе с НСН. По его словам, работники «скорых» будут чинить и свои, и чужие машины за свои деньги.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат фракции «Единая Россия» Сергей Колунов сообщил, что законопроект о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили при исполнении обязанностей внесут в Госдуму в конце апреля - начале мая. Предлагается освободить от гражданской и уголовной ответственности сотрудников экстренных служб при осуществлении ими должностных обязанностей, передает РИА Новости. Беляков в эту инициативу не поверил и рассказал, как обстоит дело на практике.

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«Такого никогда не было и не будет. Никогда машины скорой помощи не таранят автомобиль и не будут таранить, даже если будет закон, разрешающий это. Надо понимать, что водителя никогда не освободят от ответственности. Чтобы принять такой закон, нужно столько прав дать водителям…Этого не будет, водители будут чинить и свои, и чужие машины за свои деньги. То, что предлагают депутаты, это бред. Водителей автомобилей можно научить правильно парковаться, но на это потребуется очень много времени. Новое поколение нужно учить. У нас сейчас выросло уже два поколения потребителей. Они думают, что это мы им все должны, а не они нам», - заключил он.

Ранее стало известно, что в Москве в порядке эксперимента установят на машины «скорой помощи» камеры, которые будут фиксировать, пропускают ли автомобилисты спецтранспорт, передает Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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