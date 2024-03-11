«За свои деньги»: Водители «скорых» не верят, что им разрешат таранить автомобили

«Такого никогда не было и не будет. Никогда машины скорой помощи не таранят автомобиль и не будут таранить, даже если будет закон, разрешающий это. Надо понимать, что водителя никогда не освободят от ответственности. Чтобы принять такой закон, нужно столько прав дать водителям…Этого не будет, водители будут чинить и свои, и чужие машины за свои деньги. То, что предлагают депутаты, это бред. Водителей автомобилей можно научить правильно парковаться, но на это потребуется очень много времени. Новое поколение нужно учить. У нас сейчас выросло уже два поколения потребителей. Они думают, что это мы им все должны, а не они нам», - заключил он.

Ранее стало известно, что в Москве в порядке эксперимента установят на машины «скорой помощи» камеры, которые будут фиксировать, пропускают ли автомобилисты спецтранспорт, передает Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

