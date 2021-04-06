За сутки в России зарегистрировали 8 328 новых случаев COVID-19

В России подтвердили 8 328 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, передает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне в стране выявили 8 646 заболевших, напоминает RT.

С начала пандемии COVID-19 в России зафиксировали 4 597 868 заражений.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 8 902 пациента. Общее число выздоровевших россиян составляет 4 220 035. Под наблюдением медиков остаются 491 986 граждан.

По данным оперштаба, в последние 24 часа в России было подтверждено 389 летальных исходов от COVID-19. Число смертей с начала пандемии достигло 101 106.

Лидерами по количеству заражений остаются Москва (1747), Санкт-Петербург (702) и Московская область (533), сообщает «Свободная пресса».

