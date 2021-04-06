За сутки в России зарегистрировали 8 328 новых случаев COVID-19
В России подтвердили 8 328 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, передает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Накануне в стране выявили 8 646 заболевших, напоминает RT.
С начала пандемии COVID-19 в России зафиксировали 4 597 868 заражений.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 8 902 пациента. Общее число выздоровевших россиян составляет 4 220 035. Под наблюдением медиков остаются 491 986 граждан.
По данным оперштаба, в последние 24 часа в России было подтверждено 389 летальных исходов от COVID-19. Число смертей с начала пандемии достигло 101 106.
Лидерами по количеству заражений остаются Москва (1747), Санкт-Петербург (702) и Московская область (533), сообщает «Свободная пресса».
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Заразились
4,6 млн+8 328 / сут.
Умерли
101 тыс.+389 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+8 902 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru