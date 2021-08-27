За сутки в России зарегистрировали 19 509 новых случаев коронавируса
В России подтвердили 19 509 новых случаев коронавируса за сутки, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 19 630 случаев заражения, напоминает RT.
Наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявили в Москве (1509), Санкт-Петербурге (1395) и Московской области (786), пишет «Свободная пресса». С начала пандемии в России зарегистрировали 6 844 049 случаев заболевания.
По данным оперштаба, за минувшие 24 часа от коронавирусной инфекции вылечились 19 217 человек. Общее число выздоровевших пациентов достигло 6 112 035.
При этом в последние сутки медики подтвердили 798 летальных исходов от COVID-19. Число смертей с начала пандемии достигло 180 041.
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Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru