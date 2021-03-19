В России выявлены ещё 9, 7 тысячи случаев COVID-19

В России за последние 24 часа зарегистрировали 9 699 случаев инфицирования коронавирусом. Всего COVID-19 выявлен у 4 049 373 человек в России. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса.

За прошедшие сутки от осложнений коронавируса погибли 443 человека. Всего от пандемии новой коронавирусной инфекции скончались 94 267 пациентов.

Число вылечившихся от COVID-19 пациентов в России увеличилось за сутки на 12 337 человек и составило 4 049 373 россиян.

Отмечается, что 294 298 человек болеют COVID-19 в активной форме.











