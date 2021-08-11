За сутки в России зафиксировали 21 571 новый случай коронавируса
Суточный прирост новых случаев коронавируса в России составил 21 571, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране подтвердили 21 378 новых заражений, напоминает RT.
Лидером по числу заболевших за сутки вновь стала Москва, где зафиксировали 2076 новых случаев COVID-19. Кроме того, в первую пятерку по суточному приросту заражений вошли Санкт-Петербург (1804), Московская (1054), Нижегородская (535) и Ростовская (483) области, пишет «Свободная пресса».
За последние 24 часа от коронавирусной инфекции вылечились 20 067 человек. Под наблюдением медиков остаются 1 256 373 россиян.
При этом за минувшие сутки было зарегистрировано 799 смертей от COVID-19.
С начала пандемии в России подтвердили 6 512 859 случаев заражения коронавирусом, 5 808 777 человек выздоровели, 167 241 пациент скончался.
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6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru