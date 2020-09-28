За сутки в России коронавирус выявлен у 8,135 тыс человек
За минувшие сутки в России выявлено 8,135 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией, говорится в материалах оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Всего в России выявлено 1,160 миллиона заболевших. В стране от коронавируса умерло 20,4 тысячи человек, выздоровело почти 946 тысяч.
Сутками ранее было зафиксировано 7867 новых случаев коронавируса. Сообщается, что число летальных случаев увеличилось на 61. Всего в стране за прошедшие сутки выздоровели 2702 человека, отмечает РЕН-ТВ.
В ХМАО за последние сутки еще 151 человек заразился COVID-19. Такое количество пациентов последний раз было зафиксировано в начале августа, сообщило ИА Ura.ru.
В Петербурге за минувшие сутки от коронавируса, по официальным данным, вылечились еще 119 человек, в городе побороли болезнь с начала пандемии 28,81 тысячи пациентов, сообщают Невские новости.
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Заразились
1,2 млн+8 135 / сут.
Умерли
20 385+61 / сут.
Выздоровели
946 тыс.+2 702 / сут.
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