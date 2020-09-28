За сутки в России коронавирус выявлен у 8,135 тыс человек

За минувшие сутки в России выявлено 8,135 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией, говорится в материалах оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Всего в России выявлено 1,160 миллиона заболевших. В стране от коронавируса умерло 20,4 тысячи человек, выздоровело почти 946 тысяч.

Сутками ранее было зафиксировано 7867 новых случаев коронавируса. Сообщается, что число летальных случаев увеличилось на 61. Всего в стране за прошедшие сутки выздоровели 2702 человека, отмечает РЕН-ТВ.

В ХМАО за последние сутки еще 151 человек заразился COVID-19. Такое количество пациентов последний раз было зафиксировано в начале августа, сообщило ИА Ura.ru.

В Петербурге за минувшие сутки от коронавируса, по официальным данным, вылечились еще 119 человек, в городе побороли болезнь с начала пандемии 28,81 тысячи пациентов, сообщают Невские новости.

