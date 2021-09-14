За сутки в России выявили менее 18 тысяч случаев COVID-19

В России зафиксировали 17 837 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Лидерами по суточному приросту заболевших остаются Москва (1609), Санкт-Петербург (839) и Московская область (796). Всего с начала пандемии в России подтвердили 7 176 085 случаев COVID-19.

При этом за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 15 907 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 6 418 033.

Также за последние 24 часа медики зарегистрировали 781 смерть от COVID-19. Число летальных исходов с начала пандемии составляет 194 249.

Днем ранее в России подтвердили 18 178 случаев заболевания, напоминает RT.

