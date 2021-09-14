За сутки в России выявили менее 18 тысяч случаев COVID-19
В России зафиксировали 17 837 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Лидерами по суточному приросту заболевших остаются Москва (1609), Санкт-Петербург (839) и Московская область (796). Всего с начала пандемии в России подтвердили 7 176 085 случаев COVID-19.
При этом за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 15 907 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 6 418 033.
Также за последние 24 часа медики зарегистрировали 781 смерть от COVID-19. Число летальных исходов с начала пандемии составляет 194 249.
Днем ранее в России подтвердили 18 178 случаев заболевания, напоминает RT.
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Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
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