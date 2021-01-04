За сутки в России выявили 23 351 новых случаев COVID-19
4 января 202111:18
За последние сутки в России зарегистрировали 23 351 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Оперативный штаб по борьбе с пандемией сообщает, что 482 пациента погибли.
С начала пандемии общее число заражений коронавирусом в России составило 3 260 138 человек.
Общее количество смертей от COVID-19 достигло 58 988 человек.
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Заразились
3,3 млн+23 351 / сут.
Умерли
58 988+482 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+21 154 / сут.
- За сутки в России выявили 23 351 новых случаев COVID-19
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4 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru