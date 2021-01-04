За сутки в России выявили 23 351 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 23 351 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Оперативный штаб по борьбе с пандемией сообщает, что 482 пациента погибли.

С начала пандемии общее число заражений коронавирусом в России составило 3 260 138 человек.

Общее количество смертей от COVID-19 достигло 58 988 человек.



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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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