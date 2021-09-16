За сутки в России подтвердили более 19 тысяч новых случаев COVID-19
В России впервые с августа выявили 19 594 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне в стране подтвердили 18 841 случай заболевания, напоминает RT.
Лидерами по суточному приросту количества пациентов с COVID-19 остаются Москва (2479), Санкт-Петербург (1653) и Подмосковье (768). С начала пандемии в России выявили 7 214 520 случаев коронавируса.
За последние сутки от COVID-19 вылечились 17 326 пациентов, общее число выздоровевших достигло 6 452 398.
В минувшие 24 часа было подтверждено 794 смерти от коронавирусной инфекции. Число летальных исходов с начала пандемии составляет 195 835.
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Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
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