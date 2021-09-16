За сутки в России подтвердили более 19 тысяч новых случаев COVID-19

В России впервые с августа выявили 19 594 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Накануне в стране подтвердили 18 841 случай заболевания, напоминает RT.

Лидерами по суточному приросту количества пациентов с COVID-19 остаются Москва (2479), Санкт-Петербург (1653) и Подмосковье (768). С начала пандемии в России выявили 7 214 520 случаев коронавируса.

За последние сутки от COVID-19 вылечились 17 326 пациентов, общее число выздоровевших достигло 6 452 398.

В минувшие 24 часа было подтверждено 794 смерти от коронавирусной инфекции. Число летальных исходов с начала пандемии составляет 195 835.

