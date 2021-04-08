За сутки в России подтвердили 8672 новых случая COVID-19
За минувшие сутки в России подтвердили 8 672 новых случая заражения коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Накануне в стране зарегистрировали 8 294 заражения COVID-19, напоминает RT.
Новые случаи коронавируса выявили в 83 российских регионах, отмечает РИА ФАН. Общее число заразившихся с начала пандемии составляет 4 614 834.
По данным оперштаба, за последние сутки от COVID-19 вылечились 9 558 пациентов. Всего в России зарегистрировали 4 239 038 случаев выздоровления.
Кроме того, за последние 24 часа подтверждено 365 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Общее число смертей с начала пандемии достигло 101 845.
Лидерами по количеству заражений COVID-19 вновь стали Москва (2024), Санкт-Петербург (695) и Московская область (567), сообщает «Свободная пресса».
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