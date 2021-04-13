За сутки в России подтвердили 8173 новых случая COVID-19
Медики зарегистрировали в России 8 173 случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
С начала пандемии COVID-19 в стране подтвердили 4 657 883 случая заболевания.
За последние сутки от инфекции вылечились 9 611 россиян, отмечает РИА ФАН. Общее число выздоровевших достигло 4 281 776 человек.
По данным оперштаба, за последние 24 часа было подтверждено 338 смертей от COVID-19. С начала пандемии медики зарегистрировали 103 601 летальный исход.
Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (1782), Санкт-Петербурге (701) и Московской области (533), сообщает «Свободная пресса».
Накануне в России зафиксировали 8 320 случаев COVID-19, напоминает RT.
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Заразились
4,7 млн+8 173 / сут.
Умерли
104 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 611 / сут.
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