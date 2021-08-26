За сутки в России подтвердили 19 630 случаев коронавируса

В России зарегистрировали 19630 новых заражений коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Накануне в стране зафиксировали 19 536 случаев COVID-19, напоминает RT.

Лидерами по количеству новых заражений стали Москва (1712), Санкт-Петербург (1301), Московская область (726), пишет «Свободная пресса». С начала пандемии в России зарегистрировали 6 824 540 случаев COVID-19.

При этом за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечился 19 661 пациент, общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 6 092 818.

По данным оперштаба, в последние 24 часа в России подтвердили 820 смертей от коронавируса. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 179 243.

