За сутки в России подтвердили 19 630 случаев коронавируса
В России зарегистрировали 19630 новых заражений коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Накануне в стране зафиксировали 19 536 случаев COVID-19, напоминает RT.
Лидерами по количеству новых заражений стали Москва (1712), Санкт-Петербург (1301), Московская область (726), пишет «Свободная пресса». С начала пандемии в России зарегистрировали 6 824 540 случаев COVID-19.
При этом за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечился 19 661 пациент, общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 6 092 818.
По данным оперштаба, в последние 24 часа в России подтвердили 820 смертей от коронавируса. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 179 243.
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Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru