За сутки в России обнаружили 13 433 новых случаев COVID-19
За последние сутки в России зарегистрированы 13 433 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения COVID-19.
Общее число заболевших с начала пандемии в России составило 4 139 039 человек, из них скончались 82 396 пациентов.
По приросту заболевших лидирует Москва, где зарегистрировали 1972 новых случаев заболевания, на втором месте Санкт-Петербург – 1087 человек.
Отмечается, что 18 637 человек выздоровели за последние 24 часа, погибли 470 человек. При этом 376 686 заболевших переносят COVID-19 в активной форме.
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Заразились
4,1 млн+13 433 / сут.
Умерли
82 396+470 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 637 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru