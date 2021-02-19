За сутки в России обнаружили 13 433 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрированы 13 433 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения COVID-19.

Общее число заболевших с начала пандемии в России составило 4 139 039 человек, из них скончались 82 396 пациентов.

По приросту заболевших лидирует Москва, где зарегистрировали 1972 новых случаев заболевания, на втором месте Санкт-Петербург – 1087 человек.

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Отмечается, что 18 637 человек выздоровели за последние 24 часа, погибли 470 человек. При этом 376 686 заболевших переносят COVID-19 в активной форме.



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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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