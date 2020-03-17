За сутки коронавирус зафиксировали в 15 регионах РФ
За прошедшие сутки случаи инфицирования коронавирусом COVID-2019 были зарегистрированы в 15 российских регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Таким образом, по данным издания, инфекция была зарегистрирована в Москве, Московской, Самарской, Калининградской, Тверской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, а также Красноярском крае, республиках Татарстан и Хакасия.
Всех заболевших госпитализировали в соответствии с мерами безопасности, устанавливается круг лиц, с которыми они контактировали, уточняет газета.
В России на данный момент известно о 114 случаях инфицирования, из них 5 случаев выздоравления.
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