За сутки коронавирус зафиксировали в 15 регионах РФ

За прошедшие сутки случаи инфицирования коронавирусом COVID-2019 были зарегистрированы в 15 российских регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, по данным издания, инфекция была зарегистрирована в Москве, Московской, Самарской, Калининградской, Тверской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, а также Красноярском крае, республиках Татарстан и Хакасия.

Всех заболевших госпитализировали в соответствии с мерами безопасности, устанавливается круг лиц, с которыми они контактировали, уточняет газета.

В России на данный момент известно о 114 случаях инфицирования, из них 5 случаев выздоравления.







