МВД продлит срок действия истекающих в 2024-2025 годах водительских прав
Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, будут продлены на три года. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
В сообщении ведомства говорится, что соответствующее постановление кабмина уже вступило в силу, ознакомиться с документом можно на официальном портале правовой информации.
«Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», – указала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Отмечается, что решение о продлении срока действия водительских прав было принято с целью снижения административной нагрузки для граждан и бизнеса, оно коснется более пяти миллионов водителей.
Ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил о разработке поправок к законопроекту, который предусматривает продление срока действия водительских прав с 10 до 20 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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