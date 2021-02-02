За сохранение дистанционного режима работы высказались более половины москвичей

Решение мэра Собянина о снятии требования переводить 30% сотрудников предприятий на удаленку поддержали менее половины жителей Москвы, следует из проведенного сервисом Superjob опроса, результаты которого оказались в распоряжении РБК.

Среди опрошенных 30% заявили, что хотят вернуться в офис, еще 52% респондентов ответили, что желают продолжить работу из дома.

Отмечается, что за работу из дома женщины высказываются чаще мужчин – 56% и 47% соответственно.