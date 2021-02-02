За сохранение дистанционного режима работы высказались более половины москвичей
Решение мэра Собянина о снятии требования переводить 30% сотрудников предприятий на удаленку поддержали менее половины жителей Москвы, следует из проведенного сервисом Superjob опроса, результаты которого оказались в распоряжении РБК.
Среди опрошенных 30% заявили, что хотят вернуться в офис, еще 52% респондентов ответили, что желают продолжить работу из дома.
Отмечается, что за работу из дома женщины высказываются чаще мужчин – 56% и 47% соответственно.
В опросе приняли участие 500 респондентов из Москвы, которые из-за пандемии коронавируса работали в дистанционном режиме.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+17 648 / сут.
Умерли
73 619+437 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+18 169 / сут.
- Главу Минстроя Башкирии подозревают в злоупотреблении полномочиями
- За сохранение дистанционного режима работы высказались более половины москвичей
- Экс-замглавы Минздрава опроверг появление четырехдневки в ближайшие 10 лет
- Аналитики прогнозируют рекордный уровень инфляции на уровне 5,5% в 2021 году
- Число вакцинированных от COVID-19 американцев превысило количество заразившихся
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru