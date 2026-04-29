Названы самые популярные товары, которые россияне заказывают за границей

Россияне заказывают за рубежом либо товары, исчезнувшие с российского рынка, либо продающиеся в РФ с ощутимой наценкой. Об этом «Ленте.ру» заявил эксперт по международной логистике, параллельному импорту и доставке, основатель и CEO Shopium Филипп Глушенко.

Он уточнил, что речь, в первую очередь, идёт об электронике, в том числе устройствах компаний Apple, Dyson, Bosch и Philips. Также россияне заказывают аудиотехнику и спецоборудование.

Кроме того, высокий спрос сохраняется на автозапчасти, одежду, обувь и премиальную косметику.

«Отдельно выделяется сегмент медицинского и промышленного оборудования: такие товары, как правило, везут под конкретный запрос», — заключил эксперт.

Ранее директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный заявил «Радиоточке НСН», что конфликт в Персидском заливе может привести не только к задержке поставок и подорожанию, но и дефициту товаров ушедших из РФ брендов бытовой техники.

