За Сафронова поручились более 20 журналистов и общественных деятелей

Перед рассмотрением жалобы на заключение Ивана Сафронова под стражу за него поручились более 20 журналистов и общественных деятелей. Об этом сообщил адвокат арестованного советника главы «Роскосмоса» Иван Павлов, передаёт Ura.ru.

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Среди поручившихся, в частности, главные редакторы «Ведомостей» и «Коммерсанта» - изданий, в которых раньше работал Сафронов, директор департамента кадров Роскосмоса Владимир Матвейчук, основатель интернет-ресурса The Bell Елизавета Осетинская, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, декан факультета коммуникаций ВШЭ Андрей Быстрицкий, заместитель главного редактора ТАСС Михаил Лукин.

Сафронова задержали по подозрению в госизмене. По данным контрразведки, он в 2017 году якобы передал человеку, возможно связанному со спецслужбами Чехии, секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки. Сам Сафронов вину отрицает.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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