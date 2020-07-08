Арест Сафронова обжалован. Но сценарий дела Голунова вряд ли повторится

Обжалован арест бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене. Как заявил один из его адвокатов Евгений Смирнов, он и его коллеги подготовили апелляционную жалобу на решение о заключении Сафронова под стражу, настаивая на мере пресечения, не связанной с лишением свободы. Иван Сафронов решением Лефортовского суда Москвы арестован на два месяца по обвинению в госизмене. Как рассказали после суда адвокаты, ему вменяют передачу чешской спецслужбе в 2017 году информации, представляющей гостайну. При этом, как заявил другой адвокат арестованного журналиста Иван Павлов, представители защиты отказались давать подписку о неразглашении материалов следствия. Что касается подписки о неразглашении государственной тайны, такое обязательство адвокаты дали, однако, по их словам, «разглашать просто нечего». С его слов, в деле «нет ничего, кроме постановления о возбуждении уголовного дела, протокола задержания и протокола первоначального допроса», в котором Иван Сафронов отказался от дачи показаний. «Дело пустое», - сказал адвокат.

В поддержку Ивана Сафронова, как и в случае с Иваном Голуновым, выступили журналистские коллективы целого ряда СМИ, причем, не только тех, в которых он работал. В своих публикациях они заявили о намерении добиваться максимальной публичности и гласности производства по делу Сафронова, соблюдения закона всеми и для всех. Коллеги и друзья Сафронова объявили о запуске общественной кампании в его поддержку, указывая на недопустимость того, чтобы за два месяца его ареста о деле просто забыли. У здания ФСБ на Лубянке накануне прошла серия одиночных пикетов журналистов, 27 участников которых были задержаны.

О том, как видится ситуация с арестом Ивана Сафронова из-за Кремлевской стены, в среду довольно подробно рассказал пресс-секретарь президента. И ничего хорошего главному герою этой истории рассказ Дмитрия Пескова не сулит. Во-первых, из него следует, что в Кремле не видят тренда на увеличение числа задержаний журналистов и уголовных дел против них. Во-вторых, сам по себе прекрасен оказался ответ на вопрос, что в администрации главы государства думают о задержаниях отдельных журналистов за одиночные пикеты в поддержку Сафронова: «Мы ничего не думаем на этот счет», - сказал Песков. И, главное, реакция представителя Кремля на требования гласного суда по делу Сафронова:

«Для определенной категории обвинений существует определенный режим рассмотрения этого дела в суде, связанный с секретностью. Ориентироваться на мнение отдельных журналистов и менять действующий закон было бы неверно», - сказал Песков.

А это с большой долей вероятности означает, что истории с освобождением журналиста и снятии с него всех обвинений после начала публичной кампании поддержки, как это было в случае с Голуновым, в этот раз повториться не дадут.



