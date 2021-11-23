За простой общественного транспорта в Казани из-за пассажиров без QR-кодов введут штраф

В Казани пассажиров общественного транспорта без QR-кодов, отказывающихся покинуть его и препятствующих его движению, будут штрафовать. Об этом говорится в Telegram-канале управления городским транспортом и его обслуживания «Метроэлектротранс Казань».

Отмечается, что вырученные со штрафов средства пойдут на возмещение ущерба от простоя транспорта.

22 ноября Татарстан первым из российских регионов ввел систему QR-кодов в общественном транспорте. Изменения не затронули передвижение на легковом такси и межрегиональных маршрутах.

Ранее сообщалось о случаях задержки движения по маршруту автобусов и трамваев. Сотни граждан были высажены из общественного транспорта за нарушение новых мер. Жители Татарстана также указывали на то, что в связи со сложившейся ситуацией резко возросли тарифы на такси.