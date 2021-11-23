За простой общественного транспорта в Казани из-за пассажиров без QR-кодов введут штраф
В Казани пассажиров общественного транспорта без QR-кодов, отказывающихся покинуть его и препятствующих его движению, будут штрафовать. Об этом говорится в Telegram-канале управления городским транспортом и его обслуживания «Метроэлектротранс Казань».
Отмечается, что вырученные со штрафов средства пойдут на возмещение ущерба от простоя транспорта.
22 ноября Татарстан первым из российских регионов ввел систему QR-кодов в общественном транспорте. Изменения не затронули передвижение на легковом такси и межрегиональных маршрутах.
Ранее сообщалось о случаях задержки движения по маршруту автобусов и трамваев. Сотни граждан были высажены из общественного транспорта за нарушение новых мер. Жители Татарстана также указывали на то, что в связи со сложившейся ситуацией резко возросли тарифы на такси.
МУП «Метроэлектротранс» намерено возместить ущерб от простоя транспорта в утренний час пик. Приблизительная сумма ущерба составляет 6 тысяч 407 рублей. В ведомстве собираются привлечь к ответственности всех граждан, задержавших подобным образом движение по маршрутам, сообщает News.ru.
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