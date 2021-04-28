За прошедший год спрос на курьеров вырос в восемь раз
За прошедший год спрос на курьеров вырос в восемь раз, а пик пришелся на январь этого года и ноябрь 2020. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервисов «VK Работа» и «Самокат».
Наибольшее число вакансий было размещено работодателями Москвы и Санкт-Петербурга, но и другие регионы не отстают. В Казани число таких объявлений выросло в 26 раз, в Перми – в 15.
Аналитик отмечают, что спрос растет не только со стороны работодателей, что очевидно в период пандемии, но и со стороны сотрудников, которых привлекает растущая зарплата. Средний заработок курьера в России вырос на 29% и в марте этого года составил 57 тысяч рублей. Средняя зарплата курьера в Москве составляет 66 220 рубля, сообщают «Известия».
Ранее в Госдуме предложили ввести страхование от безработицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru