За прошедший год спрос на курьеров вырос в восемь раз, а пик пришелся на январь этого года и ноябрь 2020. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервисов «VK Работа» и «Самокат».

Наибольшее число вакансий было размещено работодателями Москвы и Санкт-Петербурга, но и другие регионы не отстают. В Казани число таких объявлений выросло в 26 раз, в Перми – в 15.