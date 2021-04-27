В Госдуме предложили ввести страхование от безработицы
Госдума рассмотрит возможность введения страхования от безработицы. Об этом сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев.
По его словам, такая практика существует во всех странах мира. Изменения необходимо внести таким образом, чтобы не обременять работодателей, от которых потребуется только оплата страховых взносов, остальные выплаты будут осуществляться службами занятости.
Предполагается, что в случае увольнения служба занятости будет выплачивать то, что раньше выплачивал работодатель.
Ранее Минтруд разъяснил порядок начисления зарплаты в период с 4 по 7 мая.
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