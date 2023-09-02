За постройку не соответствующих требованиям бань и теплиц начнут штрафовать

С 1 сентября владельцев не соответствующих новым правилам вспомогательных построек при частных домах в России начнут штрафовать. Решение касается в основном бань или теплиц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на юриста по недвижимости Дмитрия Молчанова.

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Если объект не будет соответствовать определенным требованиям, его признают самовольным и на собственника наложат штраф от 2 до 5 тыс. рублей. Кроме того, если суд признает сооружение опасным для людей или нарушающим их интересы, его могут снести, рассказал юрист.

С 1 сентября вступило в силу постановление правительства РФ №703. В нем перечислены виды вспомогательных построек, для которых не будет требоваться разрешение на строительство при соблюдении определенных условий.

Документ вводит новые правила возведения сараев, бань, теплиц, навесов, погребов, колодцев и туалетов на земельном участке для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), либо для ведения личного подсобного хозяйства, либо для блокированной жилой застройки, а также для ведения садоводства.

К таким условиям относятся: возведение постройки на одном земельном участке с основным зданием; объект предусмотрен проектом основного объекта и предназначен для его обслуживания; постройка не относится к категории особо опасных, технически сложных и уникальных; площадь строения не превышает 1500 кв. м; объект не требует установления санитарно-защитных зон; постройка не поднимается выше трех этажей над землей, ее общая высота не превышает 20 м.

Ранее стало известно, что в России значительно вырос спрос на строительство частных домов, эксперты называют это главным трендом рынка последних лет. Так, в этом апреле по сравнению с апрелем прошлого года спрос на строительство домов и дач «под ключ» вырос на 117% в Москве и на 25% в Санкт-Петербурге, сообщает NEWS.ru. со ссылкой на данные сервиса «Авито.Услуги».

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ФОТО: РИА Новости//Константин Чалабов
ТЕГИ:СтроительствоШтрафДача

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