За последние сутки в России выявили 18 241 новых случаев COVID-19
Второй день подряд в России выявляют менее 20 тысяч больных за сутки. 26 января суточный прирост заболевших составил 18 241 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу COVID-19.
Суточный прирост заболевших в Москве составил 2317 человек, В Петербурге – 1510 человек.
При этом из российских больниц выписались 23 798 человек, ранее переболевших COVID-19. Общее количество выздоровевших достигло более 3,17 миллионов.
Таким образом, количество зафиксированных в России с начала пандемии случаев составило 3 756 931 человек, из них более 70 тысяч человек скончались.
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Заразились
3,8 млн+18 241 / сут.
Умерли
70 482+564 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+23 798 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru