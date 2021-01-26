За последние сутки в России выявили 18 241 новых случаев COVID-19

Второй день подряд в России выявляют менее 20 тысяч больных за сутки. 26 января суточный прирост заболевших составил 18 241 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу COVID-19.

Суточный прирост заболевших в Москве составил 2317 человек, В Петербурге – 1510 человек.

При этом из российских больниц выписались 23 798 человек, ранее переболевших COVID-19. Общее количество выздоровевших достигло более 3,17 миллионов.

Таким образом, количество зафиксированных в России с начала пандемии случаев составило 3 756 931 человек, из них более 70 тысяч человек скончались.





