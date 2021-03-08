В Москве прививку от коронавируса сделали более 700 тысяч человек

Она подвела итоги года борьбы с пандемией вирусной инфекции.

«На сегодняшний день в Москве вакцинировано более 700 тысяч человек с начала кампании. Ежедневно примерно вакцинируются от 10 до 15 тысяч в зависимости от дня недели», - пояснила Ракова.

По ее словам, в реестре переболевших COVID-19 свыше 1 млн горожан. Согласно официальной статистике, у 43% москвичей сформирован иммунитет к заболеванию.

Ракова не исключила третью волну коронавируса, но выразила надежду, что подъем заболеваемости будет ниже, чем во вторую и первую. Заммэра столицы заверила, что московские власти готовы к любому развитию ситуации.

Ранее Анастасия Ракова заявила, что «сделала бы вакцинацию обязательной, если бы такая возможность была». Она уточнила, что в первую очередь речь идет о прививках против некоторых заболеваний с высокой степенью риска для жизни, в том числе детей.