За последние сутки в России обнаружили 16 643 случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 16 643 случаев инфицирования новой коронавирусой инфекцией в 84 регионах. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 3 884 730 заболеваний COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за распространением инфекции.
По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, 10,2% случаев не имели клинических проявлений болезни.
За сутки в России умерли 539 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 74 158 жителей России.
В стране за минувшие сутки выздоровели 22 372 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 3 340 545 человек вылечились от COVID-19 .
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Заразились
3,9 млн+16 643 / сут.
Умерли
74 158+539 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+22 372 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru