За последние сутки в России обнаружили 16 643 случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 16 643 случаев инфицирования новой коронавирусой инфекцией в 84 регионах. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 3 884 730 заболеваний COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за распространением инфекции.

По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, 10,2% случаев не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России умерли 539 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 74 158 жителей России.

В стране за минувшие сутки выздоровели 22 372 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 3 340 545 человек вылечились от COVID-19 .





