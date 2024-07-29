За полгода в Сеть утекло 140 млн номеров россиян

В течение последнего полугода в открытый доступ попали 140 млн мобильных номеров и 46 млн e-mail адресов россиян, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Эксперты отмечают, что фактически контактные данные почти каждого гражданина России оказались в Сети.