За полгода в Сеть утекло 140 млн номеров россиян

В течение последнего полугода в открытый доступ попали 140 млн мобильных номеров и 46 млн e-mail адресов россиян, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Эксперты отмечают, что фактически контактные данные почти каждого гражданина России оказались в Сети.

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Эти утечки создают серьёзные риски, так как мошенники активно используют такие данные для социальной инженерии и атак на организации. При этом несмотря на высокие масштабы утечек, наблюдается тенденция к снижению числа подобных инцидентов.

По данным Роскомнадзор, за первое полугодие 2024 года зафиксировано 73 случая, в то время как за аналогичный период 2023 года было 110. При этом за шесть месяцев в открытый доступ попало более 600 млн записей, включая повторяющиеся данные, по сравнению с 200 млн в прошлом году.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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