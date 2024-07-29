За пол года в интернет попали 140 млн номеров россиян

Из-за этого в интернет попали 140 миллионов телефонных номеров и 46 миллионов уникальных адресов электронной почты россиян. Как говорят эксперты, в открытом доступе есть контактные данные почти каждого гражданина РФ. Эту информацию мошенники используют для обманов с помощью социальной инженерии и атак на организации.

Для безопасности рекомендуется использовать различные связки логинов и паролей.

Ущерб от действий телефонных мошенников в 2023 году составил 15,8 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

