За пол года в интернет попали 140 млн номеров россиян
За первое полугодие текущего года у российских компаний произошло 144 случая утечки данных, сообщают «Известия».
Из-за этого в интернет попали 140 миллионов телефонных номеров и 46 миллионов уникальных адресов электронной почты россиян. Как говорят эксперты, в открытом доступе есть контактные данные почти каждого гражданина РФ. Эту информацию мошенники используют для обманов с помощью социальной инженерии и атак на организации.
Для безопасности рекомендуется использовать различные связки логинов и паролей.
Ущерб от действий телефонных мошенников в 2023 году составил 15,8 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru