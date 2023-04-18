Новую систему оплаты труда учителей могут утвердить в 2023 году

Минпросвещения РФ апробирует в шести регионах новую систему оплаты труда учителей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

По его словам, новую систему планируют утвердить уже в 2023 году. Он также отметил, что внедрение системы уже дает свои результаты.

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Ранее Сергей Кравцов сообщал, что в рамках законопроекта о защите учителя обсуждается вопрос закрепления в России «особого статуса» учителя, который позволил бы защитить его от противоправных действий.

Учителя должны получать справедливую зарплату, иметь нормальные условия труда и возможность создавать профсоюзные организации, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с «Радиоточкой НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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