За пикеты на Петровке журналистам грозят штрафы

Пикеты провели журналисты из различных московских СМИ, все они вышли в поддержку своего коллеги Ильи Азара, ранее задержанного на 15 суток. Их подозревают в нарушении правил проведения пикетов и в нарушении режима самоизоляции. Рассмотрение первых дел назначено на 17 и 18 июня. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что проведение одиночных пикетов не нарушает режим самоизоляции, и призвал разобраться в сложившейся ситуации.

Ранее НСН сообщала, что Азар вышел на пикет 26 мая в поддержку создателя группы в соцсетях "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Тот подозревается в вымогательстве 300 тыс рублей у сотрудника МВД, однако его адвокаты настаивают на оговоре.