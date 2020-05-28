За пикеты на Петровке журналистам грозят штрафы
Задержанным на улице Петровке у здания главка МВД Москвы журналистам вменяют нарушение самоизоляции, восьми пикетирующим грозят штрафы до 20 тыс и обязательные работы. Об этом сообщает Интерфакс.
Пикеты провели журналисты из различных московских СМИ, все они вышли в поддержку своего коллеги Ильи Азара, ранее задержанного на 15 суток. Их подозревают в нарушении правил проведения пикетов и в нарушении режима самоизоляции. Рассмотрение первых дел назначено на 17 и 18 июня. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что проведение одиночных пикетов не нарушает режим самоизоляции, и призвал разобраться в сложившейся ситуации.
Ранее НСН сообщала, что Азар вышел на пикет 26 мая в поддержку создателя группы в соцсетях "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Тот подозревается в вымогательстве 300 тыс рублей у сотрудника МВД, однако его адвокаты настаивают на оговоре.
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