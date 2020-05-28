«Усердие против рассудка». В СЖР об очередном законопроекте о пропаганде нацизма

Собеседник НСН признал необходимость борьбы с пропагандой нацизма, но без переборов. По его словам, в российском законодательстве уже закреплены положения на эту тему, по которым и без того выносятся ошибочные приговоры.

«Вопросов слишком много. У нас существует достаточное количество ограничительных законов, которые напрямую говорят о пропаганде нацизма и разжигании ненависти. Это понятно - в стране, которая потеряла более 20 миллионов человек в этой ужасной войне. К чему это дополнительные меры? Все это уже есть в имеющемся российском законодательстве. Если комиссия Госдумы подразумевает расширение трактовок, по которым возможны блокировки тех или иных сайтов, то это привлечет очень большое внимание и журналистских организаций, и специалистов, занимающихся законодательством, на предмет того, "не превзойдет ли усердие рассудок", как говорил Козьма Прутков», - добавил он.