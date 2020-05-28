«Усердие против рассудка». В СЖР об очередном законопроекте о пропаганде нацизма
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в эфире НСН объяснил, что в стране имеется достаточное количество законов, направленных на борьбу с подобными проявлениями.
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила законопроект о блокировке сайтов и ресурсов, где пропагандируется нацизм.
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в эфире НСН рассказал, что борьба с пропагандой нацизма в некоторых случаях пересекает грань разумного. Он предложил тщательно осмыслить усиление подобных законодательных инициатив.
«К сожалению, большинство случаев, связанных с блокировкой интернет-СМИ, новых медиа, которые попадали под категорию пропаганды нацизма, являлось результатом технической ошибки. Доходило до курьезного дела, когда фотографии июньского победного парада 1945 года, на которых демонстрировались знамена поверженной фашистской Германии, приравнивались к пропаганде нацизма. Сейчас в качестве примера в Госдуме приводится пример, что на сайте "Бессмертного полка" вывешивались фотографии деятелей Третьего Рейха как ветеранов Великой Отечественной Войны. И что? Будет блокироваться сайт "Бессмертного полка"? Это требует более широкого объяснения. На данный момент мы имеем законодательную инициативу, которая ничего не добавляет к нашему законодательству. Если предполагаются какие-то расширительные меры, здесь следует быть очень внимательными и серьезными», - отметил он.
Собеседник НСН признал необходимость борьбы с пропагандой нацизма, но без переборов. По его словам, в российском законодательстве уже закреплены положения на эту тему, по которым и без того выносятся ошибочные приговоры.
«Вопросов слишком много. У нас существует достаточное количество ограничительных законов, которые напрямую говорят о пропаганде нацизма и разжигании ненависти. Это понятно - в стране, которая потеряла более 20 миллионов человек в этой ужасной войне. К чему это дополнительные меры? Все это уже есть в имеющемся российском законодательстве. Если комиссия Госдумы подразумевает расширение трактовок, по которым возможны блокировки тех или иных сайтов, то это привлечет очень большое внимание и журналистских организаций, и специалистов, занимающихся законодательством, на предмет того, "не превзойдет ли усердие рассудок", как говорил Козьма Прутков», - добавил он.
Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв назвал чудовищной ситуацию, когда во время акции «Бессмертный полк» на сайт были загружены фото нацистских преступников. Он высказал уверенность, что те ресурсы, которые пропагандируют, оправдывают подобные действия, должны быть заблокированы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
379 тыс.+8 371 / сут.
Умерли
4 142+174 / сут.
Выздоровели
151 тыс.+8 785 / сут.
- Совет Европы заинтересовался поправками в Конституцию РФ
- Петербуржцам с 1 июня разрешат ходить без масок
- СМИ: Роспотребнадзор разрешил футбол со зрителями
- Антитела к коронавирусу показали 14% сданных в Москве тестов
- Ещё троим предъявлено обвинение по делу «Бессмертного полка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru