Журналист Азар получил 15 суток ареста за одиночный пикет

Журналист и активист Илья Азар арестован в Москве на 15 суток за одиночный пикет у здания столичного главка МВД. Такое решение принял Тверской районный суд города. Он признал репортера виновным в повторном нарушении законодательства о митингах. Об этом сам Азар сообщил в своём телеграм-канале.

Полиция задержала журналиста 26 мая в центре Москвы на Петровке. Обосновывая задержание, силовики упомянули действующий в городе запрет на проведение публичных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. При этом Азар стоял в одиночном пикете, который не считается массовым мероприятием и по закону не требует согласования.

Азар проводил пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, которого ранее задержали и арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей у сотрудника МВД. В отношении Воронцова возбуждено уголовное дело.

На сайте Change.org появилась петиция с требованием освободить его, в поддержку также выступили многие сотрудники правоохранительных органов. Адвокат Воронцова настаивает, что обвинение основано на оговоре.



