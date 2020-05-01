За «падлу» ответил. Единороссы исключили депутата после атаки блогера. Видео

Комиссия «Единой России» по этике приняла решение рекомендовать исключить депутата городской думы Югорска (Ханты-Мансийского автономного округа) Владимира Бендуса из партии из-за конфликта с общественником. Об этом сообщила пресс-служба партии со ссылкой на члена комиссии, главу комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, передает ТАСС.

Единороссы также будут настаивать на лишении Бендуса депутатского мандата. Такое требование уже направлено секретарю регионального отделения партии Борису Хохрякову. Как подчеркнул Пискарёв, «таким людям не место в «Единой России».