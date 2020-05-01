За «падлу» ответил. Единороссы исключили депутата после атаки блогера. Видео

Комиссия «Единой России» по этике приняла решение рекомендовать исключить депутата городской думы Югорска (Ханты-Мансийского автономного округа) Владимира Бендуса из партии из-за конфликта с общественником. Об этом сообщила пресс-служба партии со ссылкой на члена комиссии, главу комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, передает ТАСС.

Единороссы также будут настаивать на лишении Бендуса депутатского мандата. Такое требование уже направлено секретарю регионального отделения партии Борису Хохрякову. Как подчеркнул Пискарёв, «таким людям не место в «Единой России».

В Госдуме предложили лишать должностей чиновников-хамов

Ранее житель Югорска Антон Пантин, который называет себя «общественным активистом, блогером и журналистом», поведал о нападении депутата гордумы Владимира Бендуса.

По словам Пантина, тот его преследовал, оскорблял, выкручивал руки, пытался выбить телефон, в итоге, напал сзади и отобрал гаджет. Пантин опубликовал видео этого происшествия. «Ты мне просто расскажи, падла, что ты в этой жизни полезного сделал?» — обращается, в частности Бендуск пострадавшему.

По словам Пантина, до этого Бендус уже нападал на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей, непонятно как сумел избежать уголовного наказания. На сайте «Единой России» говорится, что в 2011 году Бендус «привлекался к ответственности за применение насилия в отношении представителя власти, но уголовное дело так и не было доведено до конца».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: Владимир Бендус/Вконтакте
ТЕГИ:СкандалЕдиная РоссияДепутат
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры