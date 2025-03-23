Юрист: За мытье машины в неположенном месте грозит штраф от 10 тысяч рублей
В России за мытье машины в неположенном месте грозит штраф на сумму от 10 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Прайм» со ссылкой на доцента департамента права Московского городского педагогического университета Максима Тишакова.
Речь идет о случае, когда автолюбитель моет авто на участке, нарушая статью 8.8. КоАП о нецелевом использовании земли. В таких ситуациях минимальный размер штрафа составляет 10 тысяч рублей.
По словам юриста, если автомобилист решил помыть свою машину, то он должен учитывать нормы земельного и природоохранного законодательства, а также не наносить вред окружающей среде, соблюдая положения экологических и санитарно-гигиенических правил.
В связи с этим Тишаков напомнил, что, по закону, автомобили запрещено мыть вблизи водоемов и в лесах. При этом в отдельных субъектах РФ такие действия могут быть наказуемы и в других локациях. Так, например, в Москве для мытья авто существуют специально отведенные места, а если мыть машину за их пределами, то последует штраф в несколько тысяч рублей.
Ранее вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в интервью НСН заявил, что сотрудники ГИБДД реже проверяют водителей-женщин на алкоголь, сказывается доверие к ним как к более ответственным водителям.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мужчина устроил стрельбу в метро Санкт-Петербурга
- Трамп: Общение с Путиным было рациональным
- МИД: Приговор Тордену является предвзятым и политически мотивированным
- СМИ: Суд в Турции арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу
- Юрист: За мытье машины в неположенном месте грозит штраф от 10 тысяч рублей
- МВД: Бесплатный Wi-Fi и зарядные устройства могут нести угрозу
- Минобороны РФ: ПВО сбила за ночь 59 беспилотников
- СМИ: Американские наемники в ВСУ захотели прекращения огня
- Сафронов: Подаренный Путиным Трампу портрет является бесценным
- Политолог: Трамп использует тайну смерти Кеннеди для мести спецслужбам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru