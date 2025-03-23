Юрист: За мытье машины в неположенном месте грозит штраф от 10 тысяч рублей

В России за мытье машины в неположенном месте грозит штраф на сумму от 10 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Прайм» со ссылкой на доцента департамента права Московского городского педагогического университета Максима Тишакова.

Речь идет о случае, когда автолюбитель моет авто на участке, нарушая статью 8.8. КоАП о нецелевом использовании земли. В таких ситуациях минимальный размер штрафа составляет 10 тысяч рублей.

По словам юриста, если автомобилист решил помыть свою машину, то он должен учитывать нормы земельного и природоохранного законодательства, а также не наносить вред окружающей среде, соблюдая положения экологических и санитарно-гигиенических правил.