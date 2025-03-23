Юрист: За мытье машины в неположенном месте грозит штраф от 10 тысяч рублей

В России за мытье машины в неположенном месте грозит штраф на сумму от 10 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Прайм» со ссылкой на доцента департамента права Московского городского педагогического университета Максима Тишакова.

Речь идет о случае, когда автолюбитель моет авто на участке, нарушая статью 8.8. КоАП о нецелевом использовании земли. В таких ситуациях минимальный размер штрафа составляет 10 тысяч рублей.

По словам юриста, если автомобилист решил помыть свою машину, то он должен учитывать нормы земельного и природоохранного законодательства, а также не наносить вред окружающей среде, соблюдая положения экологических и санитарно-гигиенических правил.

Номинальному собственнику автомобиля грозят штрафы и проблемы с правами

В связи с этим Тишаков напомнил, что, по закону, автомобили запрещено мыть вблизи водоемов и в лесах. При этом в отдельных субъектах РФ такие действия могут быть наказуемы и в других локациях. Так, например, в Москве для мытья авто существуют специально отведенные места, а если мыть машину за их пределами, то последует штраф в несколько тысяч рублей.

Ранее вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в интервью НСН заявил, что сотрудники ГИБДД реже проверяют водителей-женщин на алкоголь, сказывается доверие к ним как к более ответственным водителям.

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ФОТО: ТАСС
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