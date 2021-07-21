За неуплату алиментов предложили ввести арест до 15 суток
Руководитель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, согласно которому за неуплату алиментов бывшим супругами грозит до 15 суток ареста или 20 тысяч рублей штрафа, пишет ТАСС.
Наказание могут применить в течение двух или более месяцев с возбуждения исполнительного производства. При этом минимальной санкцией за неуплату алиментов станет 150 часов обязательных работ.
Кутепов подчеркнул, что законы РФ предусматривают уплату алиментов не только на детей, но и на бывших супругов. Разработку Кутепова направят 21 июля премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишут «Известия».
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