За неуплату алиментов предложили ввести арест до 15 суток

Наказание могут применить в течение двух или более месяцев с возбуждения исполнительного производства. При этом минимальной санкцией за неуплату алиментов станет 150 часов обязательных работ.

Кутепов подчеркнул, что законы РФ предусматривают уплату алиментов не только на детей, но и на бывших супругов. Разработку Кутепова направят 21 июля премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишут «Известия».

