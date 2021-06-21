К 2023 году алименты будут взыскивать онлайн
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что процедура взыскания алиментов должна быть переведена в электронный формат и осуществляться дистанционно к 2023 году.
Он рассказал, что в рамках цифровизации будет построена система, которая будет объединять банки и работодателей, что сделает взыскание алиментов по решению суда полностью автоматической процедурой.
Также вице-премьер рассказал о возможности подавать иски в мировой суд через портал Госуслуг.
Ранее лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар на пресс-конференции НСН предложила лишать пенсий неплательщиков алиментов.
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