К 2023 году алименты будут взыскивать онлайн

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что процедура взыскания алиментов должна быть переведена в электронный формат и осуществляться дистанционно к 2023 году.

Он рассказал, что в рамках цифровизации будет построена система, которая будет объединять банки и работодателей, что сделает взыскание алиментов по решению суда полностью автоматической процедурой.

Также вице-премьер рассказал о возможности подавать иски в мировой суд через портал Госуслуг.

Ранее лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар на пресс-конференции НСН предложила лишать пенсий неплательщиков алиментов.

