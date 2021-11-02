За нарушение тишины днем могут начать штрафовать
Первый зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что за нарушение тишины в дневное время могут ввести штраф. Об этом сообщает РИА Новости.
Сенатор рассказала, что подобное изменение предлагается ввести на региональном уровне, отметив, что штраф за нарушение тишины в ночное время уже существует.
«Однако во многих субъектах федерации уже не первый год действуют аналогичные требования и в дневное время - где-то это выходные дни, где-то – отдельные часы, когда шуметь нельзя. Эта практика может расширяться на региональном уровне», - добавила Рукавишникова.
По ее словам, правила об административной ответственности за нарушение тишины днем уже установлены в 12 регионах России. Штраф за нарушение составляет от 500 до одной тысячи рублей, а в некоторых субъектах РФ сумма максимальной санкции достигает пять тысяч рублей.
Рукавишникова также добавила, что штрафы для автомобилистов, нарушающих тишину, вводятся по усмотрению регионов.
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