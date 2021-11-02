За нарушение тишины днем могут начать штрафовать

Первый зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что за нарушение тишины в дневное время могут ввести штраф. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор рассказала, что подобное изменение предлагается ввести на региональном уровне, отметив, что штраф за нарушение тишины в ночное время уже существует.

«Однако во многих субъектах федерации уже не первый год действуют аналогичные требования и в дневное время - где-то это выходные дни, где-то – отдельные часы, когда шуметь нельзя. Эта практика может расширяться на региональном уровне», - добавила Рукавишникова.