«За контракт 280 тысяч»: Конкурентом работодателей стала спецоперация
Идет частичное выпадание рабочей силы из-за того, что россияне заключают контракт с Минобороны и уходят на СВО, отметил в эфире НСН Гарри Мурадян.
Россияне уходят из компаний на спецоперацию на Украине, поскольку за контракт платят большие деньги, порядка 280 тысяч рублей, заявил вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в пресс-центре НСН.
«Ребята из малых и средних предприятий переходят в большие и крупные компании, потому что там больше денег, ввиду этого страдают малые. Причин этому несколько… Условно говоря, появился серьезный конкурент у работодателей в «голубых воротничках» - это спецоперация. Ты работаешь закройщиком и получаешь 40-110 тысяч рублей, а тебе тут предлагают 280 тысяч… Предлагают льготы. Люди соглашаются, идет частичное выпадание рабочей силы. Также миграционная повестка сильно закрутила гайки, поэтому трудовых мигрантов стало меньше», - сказал Мурадян.
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на пленарном заседании Совета Федерации заявил, что недостаточное число квалифицированных специалистов в стране стало основной проблемой высшего образования России, передает «Радиоточка НСН».
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