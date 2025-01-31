«За границей с деньгами»: В СПЧ заявили, что для уголовных дел в «Роснано» уже поздно
Новое уголовное дело с тремя топ-менеджерами «Роснано» могут вообще затянуть, а потом закрыть в связи с истечением срока давности, так как все украденные деньги давно выведены и обелены за границей, заявил НСН Кирилл Кабанов.
Задержания и расследования в корпорации «Роснано» начались «слишком поздно», деньги уже давно выведены, а все чиновники, причастные к корпорации, давно за границей и в безопасности. Об этом в беседе с НСН заявил председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов.
МВД России подтвердило задержание трех топ-менеджеров «Роснано». Их подозревают в подделке финансовой отчетности на миллиарды рублей. Речь идет об исполнительном директоре ООО «УК «РОСНАНО» Борисе Подольском, управляющем директоре по финансам Артуре Галстяне, директоре по методологии учета, налогообложению и отчетности Марине Касенковой. В результате их деятельности ущерб государству за 2022-2024 года составил 43 млрд рублей. Кабанов отметил, что есть вероятность, что уголовное дело будут «тянуть», а потом вообще закроют.
«Топ-менеджеры получат срок. Деньги не вернут, так как они уже давно выведены, обелены в Израиле, в Швейцарии. Анатолию Чубайсу (экс-глава «Роснано» - прим. НСН) ничего не будет. Это даже не ситуация, когда бьют по хвостам. Это ситуация, когда бьют по следу от хвоста. Они не просто поздно взялись за это дело, а слишком поздно. Я думаю, что еще может так получиться, что уголовное дело будет тянуться, а потом вообще будет закрыто в связи с истечением срока давности. В основном все чиновники «Роснано» сидят в безопасности за границей и с деньгами», - рассказал он.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что бывший гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс напрямую участвовал в «распродаже» российской собственности, и это преступление не имеет срока давности, так как касается суверенитета страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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