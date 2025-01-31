«За границей с деньгами»: В СПЧ заявили, что для уголовных дел в «Роснано» уже поздно

Задержания и расследования в корпорации «Роснано» начались «слишком поздно», деньги уже давно выведены, а все чиновники, причастные к корпорации, давно за границей и в безопасности. Об этом в беседе с НСН заявил председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов.

МВД России подтвердило задержание трех топ-менеджеров «Роснано». Их подозревают в подделке финансовой отчетности на миллиарды рублей. Речь идет об исполнительном директоре ООО «УК «РОСНАНО» Борисе Подольском, управляющем директоре по финансам Артуре Галстяне, директоре по методологии учета, налогообложению и отчетности Марине Касенковой. В результате их деятельности ущерб государству за 2022-2024 года составил 43 млрд рублей. Кабанов отметил, что есть вероятность, что уголовное дело будут «тянуть», а потом вообще закроют.