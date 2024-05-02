С января 2024 года число самозанятых среди россиян-фрилансеров выросло на 25%
С января 2024 года число самозанятых среди фрилансеров в России увеличилось на 24,7% в сравнении с первым кварталом 2023 года. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала руководитель налоговой поддержки сервиса для фрилансеров Solar Staff Анастасия Рязанцева.
«Идет стабильный прирост самозанятых среди фрилансеров — порядка 3% каждый месяц. В январе и феврале мы наблюдали прирост порядка 27% в годовом выражении, в марте – 28%», — пояснила она.
По словам Рязанцевой, по итогу 2023 года число самозанятых также выросло на 27% в сравнении с показателями 2022 года.
Ранее председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что к концу 2023 года в России было около 10 миллионов самозанятых. Специальный налоговый режим при общегодовом доходе до 2,4 миллиона рублей делает подобную хозяйственную форму особенно привлекательной, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru