С января 2024 года число самозанятых среди россиян-фрилансеров выросло на 25%

«Идет стабильный прирост самозанятых среди фрилансеров — порядка 3% каждый месяц. В январе и феврале мы наблюдали прирост порядка 27% в годовом выражении, в марте – 28%», — пояснила она.

По словам Рязанцевой, по итогу 2023 года число самозанятых также выросло на 27% в сравнении с показателями 2022 года.

Ранее председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что к концу 2023 года в России было около 10 миллионов самозанятых. Специальный налоговый режим при общегодовом доходе до 2,4 миллиона рублей делает подобную хозяйственную форму особенно привлекательной, передает «Радиоточка НСН».

