Опрос: В 2023 году фрилансеры чаще офисных сотрудников сталкивались со стрессом
Фрилансеры больше подвержены тревожности, чем штатные сотрудники, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование сервисов Solar Staff и Zigmund.online.
Чаще всего со стрессом на фрилансе сталкиваются менеджеры, маркетологи и дизайнеры. Это связано, в том числе, с переездом или выходом на международный рынок труда. Также около 40 процентов фрилансеров испытывают выгорание, что приводит к бессоннице, следует из статистике.
При этом только восемь процентов фрилансеров обращаются к психотерапевту. Среди офисных сотрудников к помощи специалистов прибегает 58 процентов опрошенных, уточняет издание.
Ранее РБК со ссылкой на аналитиков hh.ru сообщил, что самые высокие зарплаты в 2023 году предлагали дата-сайентистам и аналитикам. Оплата труда таких дефицитных специалистов, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры за год увеличились до 20 процентов, сообщает «Радиоточка НСН».
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