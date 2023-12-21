Опрос: В 2023 году фрилансеры чаще офисных сотрудников сталкивались со стрессом

Чаще всего со стрессом на фрилансе сталкиваются менеджеры, маркетологи и дизайнеры. Это связано, в том числе, с переездом или выходом на международный рынок труда. Также около 40 процентов фрилансеров испытывают выгорание, что приводит к бессоннице, следует из статистике.

При этом только восемь процентов фрилансеров обращаются к психотерапевту. Среди офисных сотрудников к помощи специалистов прибегает 58 процентов опрошенных, уточняет издание.

Ранее РБК со ссылкой на аналитиков hh.ru сообщил, что самые высокие зарплаты в 2023 году предлагали дата-сайентистам и аналитикам. Оплата труда таких дефицитных специалистов, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры за год увеличились до 20 процентов, сообщает «Радиоточка НСН».

