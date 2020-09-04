Зюганов назвал фальшивкой видео с оговоркой про «сволочь в печах»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН пообещал наказать того, кто сделал ролик со скандальной фразой про печи и концлагеря.
Ранее ряд СМИ сообщали, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов оговорился в своей речи об отваге русского народа. Видео со сказанной Зюгановым фразой про «сволочь в печах» появилось в различных источниках в интернете.
В эфире НСН Геннадий Зюганов назвал видео с оговоркой фальсификацией и пригрозил разобраться с тем, кто это сделал.
«Это сфабрикованная вещь. На нашем сайте есть мое полное заявление перед журналистами. Сто процентов. Они там пришили откуда-то непонятно конец фразы. Это просто чушь, преступление. За это не только морду бьют, но и в тюрьму сажают. Наглая и отвратительная фальсификация! Включите и посмотрите видео на сайте. Вы поймете, что это мерзавец конченый. Я впервые сталкиваюсь с таким. Ющенко вчера расследовал, мы знаем, кто это сделал, мы разберемся с этой сволочью», - заявил он.
В расшифровке речи на официальном сайте КПРФ слов, вызвавших этот резонанс, действительно нет. В видеозаписи, опубликованной на канале партии в YouTube, слово «сволочь» не фигурирует.
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