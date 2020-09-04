Зюганов назвал фальшивкой видео с оговоркой про «сволочь в печах»

Ранее ряд СМИ сообщали, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов оговорился в своей речи об отваге русского народа. Видео со сказанной Зюгановым фразой про «сволочь в печах» появилось в различных источниках в интернете.

В эфире НСН Геннадий Зюганов назвал видео с оговоркой фальсификацией и пригрозил разобраться с тем, кто это сделал.