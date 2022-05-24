Видеосервис Youtube заявил, что не собирается уходить из России из-за важности информации по конфликту на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора видеосервиса Сьюзан Воджицки.

Глава компании отметила, что важность к доступу независимой информации является единственной причиной, по которой YouTube остается в РФ.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что блокировка видеохостинга YouTube, принадлежащего Google, в России не планируется.









