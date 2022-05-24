Youtube заявил, что не собирается уходить из России из-за важности информации
24 мая 202219:20
Видеосервис Youtube заявил, что не собирается уходить из России из-за важности информации по конфликту на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора видеосервиса Сьюзан Воджицки.
Глава компании отметила, что важность к доступу независимой информации является единственной причиной, по которой YouTube остается в РФ.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что блокировка видеохостинга YouTube, принадлежащего Google, в России не планируется.
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24 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru