BadComedian заявил о блокировке обзора на «Чернобыль» Данилы Козловского

Блогер Евгений Баженов, более известный под псевдонимом BadComedian, заявил о блокировке своего обзора на фильм «Чернобыль» Данилы Козловского. Соответствующее заявление Баженов опубликовал в своем YouTube-канале.

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Видеоролик, в котором блогер выступил с критикой картины, недоступен почти в 70 странах. BadComedian рассказал, что стриминговый сервис Netflix позволяет делать обзоры на другие проекты.

По словам блогера, жалобу на видеоролик подали вручную. Баженов выразил уверенность, что правообладатель «решил отомстить за семь секунд кадров фильма "Чернобыль"».

Баженов заявил о подаче уже второй жалобы на блокировку, а также о планах защищать свои права в суде.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:BadComedianДанила КозловскийYoutubeБлокировка
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