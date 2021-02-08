YouTube заблокировал видео Навального со звонком предполагаемому отравителю

Видео «Я позвонил своему убийце. Он признался», опубликованное на канале Алексея Навального 21 декабря, больше недоступно на YouTube. При попытке воспроизведения платформа сообщает, что видеоматериал нарушает авторские права компании ViacomCBS.

Предположительно, ViacomCBS потребовала блокировки видео из-за того, что оппозиционер использовал в нем вставки из фильма и нарушил авторские права. В компанию входят в том числе Paramount, CBS, MTV, Nickelodion и Comedy Central.

Навальный назвал имена своих предполагаемых «отравителей»

Ранее блогеры YouTube сообщили, что видео с гимном России блокируются платформой якобы из-за нарушения авторских прав. После требования Роскомнадзора Google снял ограничения на публикацию видео с российским гимном.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлокировкаАвторские ПраваYoutubeАлексей Навальный
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